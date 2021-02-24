У випуску програми "Pro новини" за 24 лютого – нова соцмережа Clubhouse увірвалася у вітчизняний інтернет-простір. Її обговорюють люди різної вікової категорії. В Україні стартувала вакцинація від COVID-19.

Також у випуску: Українці обурені вироком одеському активісту Сергію Стерненку, якого засудили до 7,3 років позбавлення волі. Люди вийшли на протести у різних містах країни та оголосили безстороку акцію.