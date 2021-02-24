Pro новини: Clubhouse набирає популярності. Початок вакцинації в Україні
У випуску програми "Pro новини" за 24 лютого – нова соцмережа Clubhouse увірвалася у вітчизняний інтернет-простір. Її обговорюють люди різної вікової категорії. В Україні стартувала вакцинація від COVID-19.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Українці обурені вироком одеському активісту Сергію Стерненку, якого засудили до 7,3 років позбавлення волі. Люди вийшли на протести у різних містах країни та оголосили безстороку акцію.
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