У випуску програми "Pro новини" за 19 січня – чергова стаття закону про мову запрацювала – вже 3 дні мовою обслуговування клієнтів в Україні є українська. Проросійські телеканали, як і російські ЗМІ, відразу ж вибухнули критикою. Під чинною владою є одна бомба уповільненої дії, яка може підірвати трон Володимира Зеленського. Мовиться про зрив спецоперації з затримання вагнерівців.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Купанням в ополонці чимало українців відзначили 19 січня свято Водохреща. Через пандемію коронавірусу та локдаун влада низки міст відмовилася облаштовувати спеціальні місця для купання. Втім, охочих пірнути у крижану воду виявилося багато.