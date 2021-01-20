У випуску програми "Pro новини" за 20 січня – рішення влади про зменшення ціни на газ залишається суперечливим. Кожного разу, коли держава втручається у регулювання цін, це призводить лише до зворотного результату. Джозеф Байден склав присягу й став президентом США. Однак його ставлення до України може бути неоднозначним, адже він добре знає про ситуацію в державі.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні більше ніж половина громадян наразі не готові навіть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19. Оскільки коронавірус поширюється швидкими темпами, значна кількість українців все одно перехворіє на цю недугу та матиме імунітет. Однак це відбудеться не так швидко, як у цивілізованих країнах.