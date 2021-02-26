Pro новини: На Банковій буде масштабний протест. РНБО запровадила нові санкції

22:42

У випуску програми "Pro новини" за 26 лютого – під будівлею Офісу Президента 27 лютого анонсували масштабний протест на підтримку Сергія Стерненка. На засіданні Ради національної безпеки та оборони вирішили застосувати санкції проти 10 людей.