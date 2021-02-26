У випуску програми "Pro новини" за 26 лютого – під будівлею Офісу Президента 27 лютого анонсували масштабний протест на підтримку Сергія Стерненка. На засіданні Ради національної безпеки та оборони вирішили застосувати санкції проти 10 людей.

Також у випуску: Минуло 7 років від окупації Росією Криму. Тоді 12 тисяч проукраїнських активістів та кримських татар на заклик Меджлісу зібралися на мітинг в підтримку територіальної цілісності України. У цей день трапились сутички з російськими тітушками – 2 людей загинули.