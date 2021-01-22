Про незаконні пансіонати точно знали у поліції та міськраді, – депутат Харкова
У Харківській облдержадміністрації заявили, що згорілий пансіонат під назвою "Золотий час" не існує в жодному реєстрі й працював без дозвільних документів. І про це було відомо як поліції, так і місцевій владі.
Нелегальні пансіонати після перевірок і далі працюватимуть, тому що є попит. Проте це питання потрібно вирішувати як мінімум для того, аби зменшити ризик подібних трагедій. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат міськради Харкова Дмитро Булах.
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Він наголосив, що відкрити такі заклади легально майже неможливо. Тож цю проблему треба вирішувати на рівні законодавства, щоб ринок послуг міг існувати законно. Зараз же вони "годують" всіх – від дільничого до начальників райадміністрацій.
Я впевнений, що про роботу таких закладів відомо точно на рівні районних адміністрацій і міської ради, райвідділків поліції та дільничних поліцейських. Вони мають свій інтерес,
– сказав Булах.
Чому існують такі заклади
Він розповів, як розв'язати проблему підпільних пансіонатів. За його словами, такі заклади існують, тому що на їхні послуги є попит. Тоді як в комунальних пансіонатах області місць для людей обмаль.
"Тоді родичі вимушено спроваджують людей похилого віку, платять за їхнє проживання, тому вони й існують", – пояснив депутат.
Що ще кажуть у мерії
Заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан в ефірі 24 каналу сказала, що у міську раду не надходили жодні скарги щодо цього закладу. За її словами, люди дуже задоволені тими послугами, які там надавали. Саме тому все треба дуже ретельно проаналізувати.
Трагедія у будинку престарілих у Харкові: головне
- Трагедія у будинку престарілих у Харкові трапилась 1 січня 2021 року. На той час у закладі перебували 33 людини.
- На жаль, 15 осіб загинули. Ще 5 постраждалих госпіталізували.
- Фахівці повідомили, що попередня причина займання – необережне поводження з електрообігрівачами.
- Згодом стало відомо, що заклад діяв незаконно. Сусіди розповіли, що рік тому у цій будівлі діяла порностудія, а ще швидше – збирались секти.
- Власника будівлі, орендаря та його дружину, а також адміністратора – вже затримали.
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