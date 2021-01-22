У Харківській облдержадміністрації заявили, що згорілий пансіонат під назвою "Золотий час" не існує в жодному реєстрі й працював без дозвільних документів. І про це було відомо як поліції, так і місцевій владі.

Нелегальні пансіонати після перевірок і далі працюватимуть, тому що є попит. Проте це питання потрібно вирішувати як мінімум для того, аби зменшити ризик подібних трагедій. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат міськради Харкова Дмитро Булах.

До теми Чому не вдалося врятувати загиблих під час пожежі у Харкові: відповідь МВС

Він наголосив, що відкрити такі заклади легально майже неможливо. Тож цю проблему треба вирішувати на рівні законодавства, щоб ринок послуг міг існувати законно. Зараз же вони "годують" всіх – від дільничого до начальників райадміністрацій.

Я впевнений, що про роботу таких закладів відомо точно на рівні районних адміністрацій і міської ради, райвідділків поліції та дільничних поліцейських. Вони мають свій інтерес,

– сказав Булах.

Чому існують такі заклади

Він розповів, як розв'язати проблему підпільних пансіонатів. За його словами, такі заклади існують, тому що на їхні послуги є попит. Тоді як в комунальних пансіонатах області місць для людей обмаль.

"Тоді родичі вимушено спроваджують людей похилого віку, платять за їхнє проживання, тому вони й існують", – пояснив депутат.

Увага! У Харкові виявили ще 2 будинки престарілих, які діяли з порушеннями. Докладніше – читайте тут.

Що ще кажуть у мерії

Заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан в ефірі 24 каналу сказала, що у міську раду не надходили жодні скарги щодо цього закладу. За її словами, люди дуже задоволені тими послугами, які там надавали. Саме тому все треба дуже ретельно проаналізувати.

Трагедія у будинку престарілих у Харкові: головне