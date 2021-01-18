У випуску програми "Про головне" за 18 січня – в Україні зафіксували збільшення кількості захворюваності на коронавірус попри локдаун. Проте в деяких областях хворих – нібито одиниці. Російського опозиціонера Олексія Навального судили у відділку поліції. Йому обрали запобіжний захід.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Українські співачки виступили для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Ірина Білик та Еліна Іващенко співали для нього на одній сцені з російськими зірками на новорічному прийомі.