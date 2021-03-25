У випуску "Про головне" за 25 березня – нові результати соціологічного опитування свідчать, що лише 37% українців лояльно ставляться до вакцинації проти COVID-19. СБУ провела обшуки у громадській організації Віктора Медведчука та оприлюднила нові деталі про діяльність "приватної військової компанії".

Також у випуску: Російська пропаганда може ставити під загрозу життя та здоров'я українців. За даними соціологів, найкритичніше до вакцинації проти COVID-19 ставляться саме прихильники партії ОПЗЖ.