Про головне: Зменшення випадків COVID-19 в Україні. Росія перетворила Крим на військову базу

20:20

У випуску "Про головне" за 9 лютого – зі зниженням кількості хворих знижується і кількість тестувань. У МОЗі запевняють , що тестів роблять менше, бо хворіє менша кількість людей. За 7 років окупації Криму Росія збільшила кількість військових баз та техніки вдвічі. Також Кремль активно переселяє на окупований півострів "нових" жителів.