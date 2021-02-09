Про головне: Зменшення випадків COVID-19 в Україні. Росія перетворила Крим на військову базу
У випуску "Про головне" за 9 лютого – зі зниженням кількості хворих знижується і кількість тестувань. У МОЗі запевняють , що тестів роблять менше, бо хворіє менша кількість людей. За 7 років окупації Криму Росія збільшила кількість військових баз та техніки вдвічі. Також Кремль активно переселяє на окупований півострів "нових" жителів.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
У вівторок, 9 лютого, у Вашингтоні відбудеться засідання Сенату щодо оголошення імпічменту Дональду Трампу. Передусім високопосадовці обговорять, чи не суперечить розгляд імпічменту Трампа конституції США.
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