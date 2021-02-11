У випуску "Про головне" за 11 лютого – Володимир Зеленський разом з G7 вирушив на Донбас, аби продемонструвати, що Україна виконує всі взяті на себе в переговорному процесі зобов'язання. Партія "Слуга народу" висунула кандидатом у депутати в одному з округів Івано-Франківської області українського спортсмена та актора Василя Вірастюка.

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Українці почали отримувати платіжки за комунальні послуги в січні і побачили, що цифри зовсім не збігаються з тими, які обіцяли в Уряді. Річ у тому, що регулювання цін на газ почало діяти лише з 1 лютого, тому за новими цінами українці платитимуть за газ вже у березні.

Транспортний колапс, закриті школи та дитячі садочки та проблемне пересування вулицями – такі наслідки вже четвертого дня снігопадів. Циклон ще кілька днів створюватиме українцям складні погодні умови.