Про головне: Збільшення впливу РНБО. Гоголівські "мертві душі" в поліції
Рада національної безпеки та оборони стала ефективним інструментом для захисту держави. Правоохоронці організували схему, за якою 6 років виплачували зарплату 24 особам, яких не існує.
Джерело:24 канал
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Наразі більшість українців турбує питання щодо того, чи переводити годинник на "літній час". Верховна Рада 19 березня хотіла скасувати відповідну норму, проте не вдалося.
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