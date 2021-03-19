Рада національної безпеки та оборони стала ефективним інструментом для захисту держави. Правоохоронці організували схему, за якою 6 років виплачували зарплату 24 особам, яких не існує.

Також у випуску: Наразі більшість українців турбує питання щодо того, чи переводити годинник на "літній час". Верховна Рада 19 березня хотіла скасувати відповідну норму, проте не вдалося.