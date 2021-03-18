У випуску "Про головне" за 18 березня – представники країн "Великої сімки" назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником. Вища рада правосуддя покарала суддю Антикорупційного суду, який дозволив примусово привести Павла Вовка до суду.

Також у випуску: Фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію вагнерівців мав відбутися у березні 2021 року, але його вихід перенесли. Однак у ДБР заявляють, що зрив цієї спецоперації наразі активно розслідують українські правоохоронці.