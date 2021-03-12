У випуску "Про головне" за 12 березня – в Україні через спалах COVID-19 вже двічі оголошували жорсткий карантин, але ситуація знову набирає загрозливих обертів. У США очікують, що українська влада продовжить розслідувати справу "Приватбанку" та діяльність олігарха Ігоря Коломойського.

Також у випуску: У Польщі через спалах захворюваності на коронавірус у 2 воєводствах запровадять загальнонаціональний локдаун. Водночас в Італії також введуть жорсткі карантинні обмеження, однак на великодні свята.