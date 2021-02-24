Про головне: Загострення ситуації на Донбасі. Мутація COVID-19 на Закарпатті
У випуску "Про головне" за 24 лютого – на Донбасі один український воїн загинув і ще 2 отримали поранення. На Закарпатті у хворих на COVID-19 виявляють незвичні симптоми.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Прихильники засудженогодо 7,3 років позбавлення волі Сергія Стерненка оголосили про безстроковий протест. Він триватиме, поки не звільнять активіста з-під варти. На акцію протесту 23 лютого вийшли у багатьох містах України.
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