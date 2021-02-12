У випуску "Про головне" за 12 лютого – ситуація на Донбасі знову загострюється, адже бойовики почали частіше обстрілювати українські позиції. Через це є поранені та загиблі військові. Після блокування каналів Тараса Козака, у партії ОПЗЖ назріває протистояння між 2 таборами депутатів. Зокрема, там давно точиться дискусія щодо російського питання.

Також у випуску: В Україні вже з 15 лютого 2021 року почнеться вакцинація від коронавірусу. У МОЗ планують почати масове щеплення з працівників медичних закладів. Однак для більшості українців вакцини наразі недостатньо.