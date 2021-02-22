У випуску "Про головне" за 22 лютого – правоохоронці затримали фігуранта справи "Приватбанку", який намагався втекти з України. Івано-Франківська область вже декілька днів поспіль лідирує за кількістю хворих на COVID-19, тому там посилили карантинні обмеження.

Також у випуску: Санкції РНБО неабияк вплинули на плани Віктора Медведчука та змінили їх. Однак не варто розраховувати на те, що політик так просто здасться.