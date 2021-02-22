Про головне: Втеча фігуранта справи "Приватбанку". Посилення карантину на Прикарпатті
У випуску "Про головне" за 22 лютого – правоохоронці затримали фігуранта справи "Приватбанку", який намагався втекти з України. Івано-Франківська область вже декілька днів поспіль лідирує за кількістю хворих на COVID-19, тому там посилили карантинні обмеження.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Санкції РНБО неабияк вплинули на плани Віктора Медведчука та змінили їх. Однак не варто розраховувати на те, що політик так просто здасться.
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