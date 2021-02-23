Про головне: Вплив протестів на вирок Стерненку. Перша партія вакцин проти COVID-19

19:57

У випуску "Про головне" за 23 лютого – Приморський суд Одеси виніс вирок активісту Сергію Стерненку. Водночас у містах України люди почали виходити на протести проти рішення суду. Перша партія вакцин проти коронавірусу – вже в Україні, мовиться про препарат AstraZeneca.