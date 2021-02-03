Про головне: Вовка доправлять до суду. Канали Медведчука закрили через санкції

19:50

У випуску програми "Про головне" за 3 лютого – голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка примусово доправлять до суду. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. Рада Нацбезпеки прикрила проросійські канали Медведчука ZIK, "112 Україна" і NewsOne.