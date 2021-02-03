У випуску програми "Про головне" за 3 лютого – голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка примусово доправлять до суду. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. Рада Нацбезпеки прикрила проросійські канали Медведчука ZIK, "112 Україна" і NewsOne.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації й захопленні влади. Він від осені вже 3 місяці не приходить на засідання, де йому мають обрати запобіжний захід, прикриваючись суддівським імунітетом.