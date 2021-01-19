У випуску програми "Про головне" за 19 січня – українці відзначають свято Хрещення Господнього. Однак у деяких містах через пандемію COVID-19 відмовилися від масових купань. Президент США Дональд Трамп перебуває останній день на посаді. Дехто очікує, що протягом цього часу він ще може помилувати десятки людей.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав підозру від ДБР. Справа стосується неправдивих свідчень та підкупу свідка. Водночас Офіс генпрокурора порушив справи проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Мовиться про 2 кримінальні провадження.