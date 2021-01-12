У випуску програми "Про головне" за 11 січня – вперше майже за 8 років український президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Молдови Майєю Санду. Інтереси цих країн збігаються. Уряд знайшов вихід, як знизити ціну газу для споживачів. Міненерго пропонує застосувати свою схему.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Міністерство фінансів США ввело санкції проти кількох українських громадян та інформаційних ресурсів. У переліку і одіозний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.