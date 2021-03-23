Про головне: Вирішення конституційної кризи. Озброєння Росії на Донбасі
У випуску "Про головне" за 23 березня – Венеціанська комісія надала висновок щодо законопроєктів, які стосуються діяльності Конституційного суду. Росія провокує загострення ситуації на Донбасі та поповнює свої передові підрозділи озброєнням та технікою.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Група сенаторів США внесла проєкт закону про безпекове партнерство з Україною. Зокрема, вони пропонують направити до переговорів "нормандської четвірки" американського представника.
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