У випуску "Про головне" за 23 березня – Венеціанська комісія надала висновок щодо законопроєктів, які стосуються діяльності Конституційного суду. Росія провокує загострення ситуації на Донбасі та поповнює свої передові підрозділи озброєнням та технікою.

Також у випуску: Група сенаторів США внесла проєкт закону про безпекове партнерство з Україною. Зокрема, вони пропонують направити до переговорів "нормандської четвірки" американського представника.