У випуску програми "Про головне" за 22 грудня – Ірину Венедіктову можуть відправити у відставку, адже Банкова геть розсварилася з Фемідою. Пранк Навального підірвав соцмережі. 40 хвилин щиросердного зізнання від офіцера ФСБ обговорює цілий світ.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Народні депутати відправились на зимові канікули. Журналісти дізнались, де саме відпочиватимуть нардепи під час локдауну.