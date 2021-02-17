У випуску "Про головне" за 17 лютого – Україна повертається до адаптивного карантину. Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова прозвітувала про свою роботу за рік на посаді.

Також у випуску: Верховна Рада ухвалила постанову, якою засудила злочинний режим Януковича і визнала Революцію Гідності одним з ключових моментів державотворення. Також ухвалили документ про заочне засудження, щоб можна було засудити і тих, хто втік з України.