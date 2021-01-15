У випуску програми "Про головне" за 15 січня – мільйони українців ухиляються від сплати податків. Водночас за даними соціологів, понад 90% громадян ніколи власноруч не робили цього. У МВФ занепокоєні впровадженням в Україні фіксованого тарифу на газ. Усе через те, що це зупиняє запроваджений раніше ринок газу.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В Україні з 16 січня 2021 року представники сфери обслуговування повинні спілкуватися з відвідувачами українською мовою. Однак цієї норми можна не дотримуватися, якщо клієнти самі просять про інше.