У випуску "Про головне" за 4 лютого – у запорізькій обласній інфекційній лікарні спалахнула пожежа, ймовірною причиною якої став вибух кисню. Внаслідок трагедії загинуло 4 людей: 3 пацієнтки і лікарка. Кремль відреагував на санкції РНБО, зокрема, проти медіа Медведчука. У Володимира Путіна просять допомоги міжнародних організацій.

Джерело: 24 канал

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