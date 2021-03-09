Про головне: Спалах коронавірусу в Україні. Вплив з'їзду суддів на реформи

19:51

У випуску "Про головне" за 9 березня – в Україні 4 регіони перебувають у червоній карантинній зоні, ще 9 – на межі. Державу накриває третя хвиля захворюваності на COVID-19. Попри застереження послів G7 та обурення громадськості у Києві свою роботу розпочав З'їзд суддів, які мають обрати 4 членів ВРП та суддю КСУ.