Про головне: Сенсорна кнопка проти кнопкодавів. Засудження Саркозі

19:54

У випуску "Про головне" за 1 березня – у Верховній Раді запрацює сенсорна кнопка для голосування, яка унеможливить кнопкодавство. Експрезидента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у справі про корупцію та торгівлю впливом й засудили до 3 років позбавлення волі.