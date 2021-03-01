У випуску "Про головне" за 1 березня – у Верховній Раді запрацює сенсорна кнопка для голосування, яка унеможливить кнопкодавство. Експрезидента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у справі про корупцію та торгівлю впливом й засудили до 3 років позбавлення волі.

Також у випуску: В Україні зростає кількість областей, які потрапляють до червоної карантинної зони. Наразі відповідні обмеження діють на Буковині та Прикарпатті. Однак з 3 березня 2021 року до цього списку внесуть й Житомирську область.