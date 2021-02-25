У випуску "Про головне" за 25 лютого – підозрюваного у державній зраді проросійського блогера Анатолія Шарія Служба безпеки України оголосила у розшук через те, що той не з'явився на засідання суду. УЛьвові та Києві розпочали вакцинування від коронавірусу.

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Президент України Володимир Зеленський призначив ексміністерку фінансів Оксану Маркарову послом України в Сполучених Штатах Америки. Вона має гарну репутацію та налагоджені зв'язки з Міжнародним валютним фондом, перемовини з яким в Україні наразі "прибуксовують".

Угорщина вже не перший рік блокує засідання комісії "Україна – НАТО". Це – через багаторічний конфлікт на Закарпатті навколо тамтешньої угорської громади. Особливо він спалахнув після ухвалення закону про мову у 2019 році.