Про головне: Санкції США проти Коломойського. Критична ситуація із COVID-19 на Прикарпатті

19:54

У випуску "Про головне" за 5 березня – США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Йому тепер не можна в'їжджати до Штатів. Напередодні в Івано-Франківській області виявили британський штам коронавірусу. Загальна ситуація в регіоні залишається надскладною.