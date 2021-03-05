У випуску "Про головне" за 5 березня – США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Йому тепер не можна в'їжджати до Штатів. Напередодні в Івано-Франківській області виявили британський штам коронавірусу. Загальна ситуація в регіоні залишається надскладною.

Також у випуску: Чеська Республіка попросила Німеччину, Швейцарію та Польщу прийняти пацієнтів з COVID-19, оскільки у місцевих лікарнях критична ситуація. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, станом на ранок п'ятниці госпіталізації потребували 8 135 пацієнтів з коронавірусом, серед них 1 735 потребують інтенсивної терапії.