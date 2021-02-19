У випуску "Про головне" за 19 лютого – Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні санкції проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поїхав в Індію за вакциною.

Також у випуску: Західні області України опинилися перед навалою коронавірусу. Найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Регіон почав бити рекорди нових хворих понад тиждень тому. Там переповнені лікарні, не вистачає кисню та медиків і ввели червоний рівень карантину.