Про головне: Рекорд смертей від COVID-19. В ЄС збирають докази злочинів Лукашенка
У випуску "Про головне" за 24 березня – в Україні зафіксували рекорд смертей від коронавірусу. 17 країн Європи, Канада та США заявили про створення спеціальної міжнародної платформи, яка має розслідувати злочини режиму Лукашенка.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Взимку Укрзалізниця отримала понад 100 мільйонів гривень з держбюджету – на компенсації працівникам, які через локдаун залишилися без роботи. Втім щороку державна компанія недоотримує гроші.
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