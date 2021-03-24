У випуску "Про головне" за 24 березня – в Україні зафіксували рекорд смертей від коронавірусу. 17 країн Європи, Канада та США заявили про створення спеціальної міжнародної платформи, яка має розслідувати злочини режиму Лукашенка.

Також у випуску: Взимку Укрзалізниця отримала понад 100 мільйонів гривень з держбюджету – на компенсації працівникам, які через локдаун залишилися без роботи. Втім щороку державна компанія недоотримує гроші.