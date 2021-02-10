У випуску "Про головне" за 10 лютого – президент Володимир Зеленський нібито хоче, щоб спікером Верховної Ради був чинний віцеспікер Руслан Стефанчук. Однак наразі головою парламенту є Дмитро Разумков. Співробітники ZIK, NewsOne і 112 планують створити нове медіа. Ймовірно, воно належатиме порівну всім співробітникам закритих каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком.

Також у випуску: Український прем'єр Денис Шмигаль зустрівся із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Той прокоментував потенційне членство України в Альянсі. Зокрема пояснив, що потрібно для того, аби його досягнути. За його словами, найкращий засіб для досягнення цієї цілі – це продовження демократичних реформ у країні.