Про головне: У Раді засудили протест під ОП за Стерненка. Санкції РНБО проти Януковича

19:39

Народні депутати засудили акцію протесту на підтримку Сергія Стерненка, яка відбулась 20 березня під Офісом Президента. "Слуги народу" навіть ініціюють термінове позачергове засідання Верховної Ради. РНБО 19 березня ввела найжорсткіші санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, його посіпак та низки експосадовців.