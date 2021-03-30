Про головне: Призов в армію. Росія активно стягує війська до кордону

Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 30 березня – у Раді дозволили президенту Зеленському в разі раптового воєнного загострення призивати в армію резервістів. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія активно стягує війська до кордону з Україною під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань.
Верховна Рада вирішує, чи осудити акцію під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. Тим часом українська Феміда продовжує відправляти під домашній арешт активістів. Один з них вимагає спростування і вибачень від Геращенка.