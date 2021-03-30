Про головне: Призов в армію. Росія активно стягує війська до кордону

20:01

У випуску "Про головне" за 30 березня – у Раді дозволили президенту Зеленському в разі раптового воєнного загострення призивати в армію резервістів. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія активно стягує війська до кордону з Україною під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань.