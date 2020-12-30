У випуску "Про головне" за 30 грудня – суперечки між Офісом Президента та КСУ з приводу рішення щодо Олександра Тупицького тривають. В Україні намагаються розв'язати цю проблему. Замість арешту Олега Татарова, суд ухвалив клопотання про відкликання підозри. Наразі незрозуміло як довго триватиме прокурорське свавілля під керівництвом Ірини Венедіктової.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Рейтинг президента України знизився. Експерти Київського міжнародного інституту соціології запитали в українців, за кого ті проголосували б, якби вибори президента відбулися наприкінці грудня 2020 року.