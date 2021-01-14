У випуску програми "Про головне" за 14 січня – Дональду Трампу оголосили вже другий імпічмент. Утім останнє слово залишається за Сенатом США. В Україні усіма методами намагаються відбілити заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: На вечірку до ексрегіонала Сергія Ківалова завітали очільники скандальних Конституційного та Окружного адмінсуду Києва. Та неочікувано разом із ними того вечора святкувала і очільниця Антикорупційного суду Олена Танасевич.