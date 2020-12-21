У випуску програми "Про головне" за 21 грудня – заступник голови ОП Олег Татаров прийшов у НАБУ за повісткою про виклик. Політика підозрюють у причетності до незаконної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Втім, сам Татаров запевняє, що прийшов у бюро сам. Під Офісом Президента триває мітинг проти Сергія Шкарлета. Люди вимагають відставки новопризначеного міністра освіти і науки.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

У Сполучених Штатах першим щепився новообраний віцепрезидент Майк Пенс разом зі своєю дружиною. Їм зробили вакцинацію препаратом від Pfizer на очах у мільйонів глядачів.

Тіло померлого Геннадія Кернеса доставлять з Німеччини у Харків ввечері 21 грудня. Церемонія прощання і похорон мера відбудуться через 2 дні – 23 грудня.