Про головне: Перші поставки вакцини для українців. Нова заява Кравчука

20:22

У випуску програми "Про головне" за 29 січня – Верховна Рада зробила крок для прискорення імунізації населення від COVID-19, тому вже в лютому 2021 року Україна може отримати перші поставки вакцини. Голова української делегації ТГК заявив, що домовитись із Росією про врегулювання війни в Донбасі є неможливим.