У випуску програми "Про головне" за 29 січня – Верховна Рада зробила крок для прискорення імунізації населення від COVID-19, тому вже в лютому 2021 року Україна може отримати перші поставки вакцини. Голова української делегації ТГК заявив, що домовитись із Росією про врегулювання війни в Донбасі є неможливим.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Нардепи із "Слуги народу" пройшли анонімне опитування у мобільному додатку щодо виключення Дубінського з фракції. 100 нардепів із 175 підтримали таке рішення, проте справжнє голосування відбудеться 1 лютого.