У випуску "Про головне" за 15 лютого – Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Втім, з певних причин цього може домагатися й Володимир Зеленський. В Україні не почалася вакцинація, як раніше обіцяли у МОЗ. Ніхто з чиновників не намагається пояснити, чому так сталося.

Також у випуску: В Україні через негоду вже є перші жертви. Зокрема, на Львівщині 4 людини замерзли, а в Києві 2 місцевим жителям крижані бурульки проломили голову.