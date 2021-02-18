У випуску "Про головне" за 18 лютого – у Верховній Раді призначили нового суддю Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, який підтримує Володимира Зеленського. В Україні згадують найтрагічніші події новітньої історії держави – розстріли людей на Майдані у 2014 році. Українці схиляють голови у пам'ять про Героїв Небесної Сотні.

Також у випуску: У західних областях України різко зросла кількість хворих на COVID-19. Зокрема, через це на Прикарпатті посилять карантинні обмеження та забороняють усі масові, розважальні й релігійні заходи.