Про головне: Нові рішення Зеленського щодо КСУ. Перші результати Байдена

20:06

У випуску "Про головне" за 29 березня – Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Впродовж 2 місяців на посаді президент США Джозеф Байден встиг внести багато змін не лише у внутрішню політику країни, а й у зовнішню.