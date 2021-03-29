У випуску "Про головне" за 29 березня – Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Впродовж 2 місяців на посаді президент США Джозеф Байден встиг внести багато змін не лише у внутрішню політику країни, а й у зовнішню.

Також у випуску: Російські пропагандисти та чиновники протягом тривалого часу заявляють, що Україна нібито планує наступ на Донбасі. Вони стверджують, що Росія буде зобов'язана врегулювати конфлікт та захищати російськомовних українців.