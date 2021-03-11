Про головне: Нові рішення РНБО. Позов через "Партію Шарія"
У випуску "Про головне" за 11 березня – Рада національної безпеки та оборони провела чергове засідання, на якому увалили низку важливих рішень та запровадили санкції щодо 2 російських банків. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія".
Джерело:24 канал
Також у випуску:
На Донбасі окупанти не припиняють обстрілювати українські позиції та порушувати режим тиші. Бойовики також проводять військові навчання та звозять техніку до лінії розмежування.
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