У випуску "Про головне" за 11 березня – Рада національної безпеки та оборони провела чергове засідання, на якому увалили низку важливих рішень та запровадили санкції щодо 2 російських банків. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія".

Також у випуску: На Донбасі окупанти не припиняють обстрілювати українські позиції та порушувати режим тиші. Бойовики також проводять військові навчання та звозять техніку до лінії розмежування.