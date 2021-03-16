У випуску "Про головне" за 16 березня – в Україні оприлюднили новий соціологічний рейтинг партій, згідно з яким лише 4 політичні сили мають шанс пройти в парламент. Кабінет Міністрів подав у Верховну Раду новий законопроєкт щодо звільнення директора НАБУ.

Також у випуску: Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко запропонувала "Слузі народу" створити коаліцію у Верховній Раді. Однак Давид Арахамія заявив, що у цьому немає сенсу через розбіжності поглядів партійців.