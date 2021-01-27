Про головне: Нові конкуренти Зеленського. Навіщо Путін говорив з Байденом
У випуску програми "Про головне" за 27 січня – рейтинги "Слуги народу" падають, а у Володимира Зеленського з'являються нові конкуренти. Новообраний президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову із Володимиром Путіним.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
У Верховній Раді знову ставлять палки в колеса Національного антикорупційного бюро. Генпрокурорці Ірині Венедіктовій хочуть дозволити забирати справи в антикорупціонерів.
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